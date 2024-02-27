Глава Приднестровья заверил представителя Госдепа в приверженности поддержания мира

Вадим Красносельский подчеркнул, что переговорный процесс должен продолжаться, как бы ни разнились позиции сторон

КИШИНЕВ, 27 февраля. /ТАСС/. Президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил о приверженности принципам поддержания мира в отношениях с Молдавией. Об этом он заверил на встрече с заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофером Смитом в Тирасполе, сообщила пресс-служба лидера непризнанной республики.

"Президент подтвердил приверженность Приднестровья принципам поддержания мира и безопасности. Он подчеркнул, что переговорный процесс должен продолжаться, как бы ни разнились позиции сторон", - говорится в сообщении. Кроме того, Красносельский назвал актуальным переговорный формат "пять плюс два", на котором ОБСЕ, Россия и Украина выступают посредниками, а ЕС и США наблюдателями, и взаимодействие на двустороннем уровне с Молдавией. Со своей стороны представитель США заверил, что Вашингтон также поддерживает мирное урегулирование приднестровского конфликта и позитивный диалог на любых площадках, отметили в пресс-службе.

Ранее власти Приднестровья обвинили Кишинев в отказе от переговоров и переходе к методам давления. Они отметили, что руководство Молдавии использует уязвимое положение непризнанной республики после решения Киева закрыть приднестровский участок границы. На прошлой неделе Верховный совет (однопалатный парламент) Приднестровья по предложению Красносельского назначил на 28 февраля съезд депутатов всех уровней, чтобы обсудить ухудшение социально-экономической ситуации в Приднестровье. Ранее такие собрания созывались только по значимым вопросам. В 1990 году съезд провозгласил Приднестровскую Молдавскую Республику, а в 2006 году принял решение о проведении референдума, на котором большинство высказалось за независимость и сближение с Россией.

Приднестровье было образовано 2 сентября 1990 года на территории левобережья Днестра, где проживает преимущественно русскоязычное население. Оно выступило против действий радикальных политиков Молдавии, требовавших выхода республики из состава СССР и ее объединения с Румынией. В 1992 году после неудавшейся попытки Кишинева силой решить проблему и последовавшего вооруженного конфликта молдавские власти утратили контроль над левобережными районами.