СМИ: уничтожение танка Abrams в зоне СВО показало его уязвимость перед дронами

По данным журнала The National Interest, инцидент подчеркивает меняющуюся динамику современных вооруженных конфликтов

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Уничтожение американского танка M1 Abrams в зоне СВО продемонстрировало его уязвимость перед беспилотниками и доказало, что его боевой потенциал был сильно переоценен. Об этом сообщил американский журнал The National Interest (NI).

По его оценкам, инцидент с уничтожением танка подчеркивает меняющуюся динамику современных вооруженных конфликтов, в которых "использование беспилотников и противотанкового оружия может бросить вызов даже самым сложным и тяжелобронированным машинам". Издание пишет, что в результате подрыва машины стало очевидно, что ее превосходство на поле боя было "сильно переоценено", как и в случае с британским Challenger 2 и германским Leopard 2. Отмечается, что новости об уничтожении M1 Abrams на Украине "вызвало серьезный резонанс и дискуссии" в обществе.

26 февраля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил ТАСС об уничтожении танка Abrams на авдеевском направлении бойцами 15-й отдельной мотострелковой бригады. По словам Сальдо, динамическая защита, которой был усилен танк, не помогла: дрон-разведчик российских военных зафиксировал первый боевой выезд машины на указанном участке фронта, после чего силы РФ его уничтожили.