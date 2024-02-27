Экс-глава МИД Литвы пригрозил "нейтрализовать" Калининград на фоне расширения НАТО

Линас Линкявичюс также заявил, что "после вступления Швеции в альянс Балтийское море стало внутренним для НАТО"

ВИЛЬНЮС, 27 февраля. /ТАСС/. Посол Литвы в Швеции и бывший министр иностранных дел республики Линас Линкявичюс пригрозил "нейтрализовать" Калининград на фоне вступления Швеции в НАТО.

"После вступления Швеции в альянс Балтийское море стало внутренним для НАТО. Если Россия осмелится бросить вызов Североатлантическому альянсу, Калининград будет "нейтрализован" первым", - написал он в соцсети X (бывший Twitter).

Накануне парламент Венгрии ратифицировал соглашение о вступлении Швеции в НАТО. Венгрия стала последней страной в альянсе, одобрившей шведскую заявку. Венгерское правительство внесло в парламент законопроект о вступлении Швеции в НАТО еще летом 2022 года, но депутаты положили его под сукно из-за недружественных высказываний шведских политиков в адрес Венгрии. 27 марта 2023 года венгерский парламент дал согласие на присоединение Финляндии к НАТО, но отложил рассмотрение вопроса о Швеции. Две северные страны подали свои заявки в Североатлантический альянс 18 мая 2022 года, указав, что к такому шагу их подтолкнули события на Украине.