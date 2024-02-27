РФ и Йемен проработают тему технических визитов по взаимодействию в сфере минресурсов

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Россия и Йемен договорились проработать вопрос взаимных визитов технических групп для обсуждения сотрудничества в сфере минеральных ресурсов. Об этом заявил премьер-министр Йемена, глава МИД страны Ахмед Авад бен Мубарак на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Мы обсуждали перспективы двустороннего сотрудничества в различных сферах, в частности уделили внимание экономике. У нас есть серьезные возможности развивать это сотрудничество, в том числе в сфере минеральных ресурсов. Также мы договорились проработать вопрос взаимных визитов технических групп для изучения данной темы", - сказал он.