Вице-спикер нижней палаты парламента Франции после слов Макрона настаивает на диалоге с РФ

Себастьен Шеню отметил, что "все вооруженные конфликты рано или поздно заканчиваются переговорами"

ПАРИЖ, 27 февраля. /ТАСС/. Заявления президента Франции Эмманюэля Макрона, не исключившего на конференции в поддержку Киева возможность отправки западных войск на Украину, контрпродуктивны, необходимо вместо этого вступить в диалог с Россией. Такое убеждение выразил вице-председатель Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции Себастьен Шеню.

"Я с недоверием отношусь к словам Макрона, это безответственная позиция, - отметил он в эфире парламентского телеканала Public Senat. - Как мы сможем оправдать посылку молодых французов умирать за Украину, когда далеко не все дипломатические возможности исчерпаны?".

По его словам, "все вооруженные конфликты рано или поздно заканчиваются переговорами". "Мы не воюем с Россией, - заметил он. - Надо вести диалог с Москвой, поскольку она является одним из ключевых игроков".

Шеню убежден, что "Франция должна выступить с инициативой проведения представительной мирной конференции". "Одним из участников такого совещания могла бы стать Индия", - полагает вице-председатель Нацсобрания.

Он считает, что "пришла пора признать неэффективность санкций против России". "В начале конфликта на Западе говорили о том, что разрушат экономику РФ. Но в действительности российская экономика сегодня находится в лучшем состоянии, чем прежде. В итоге санкции оказали негативное влияние на положение французов", - подчеркнул Шеню.

В понедельник на конференции в поддержку Киева Макрон заявил о тяжелом положении Украины и необходимости дать новый импульс в вопросе оказания ей помощи. Позднее он заявил журналистам, что возможность отправки войск западных стран на Украину обсуждалась, но консенсус по этому вопросу не был достигнут. При этом он отметил, что с течением времени "ничего исключать нельзя".