Премьер Греции заявил о сотрудничестве с Арменией в обороне

Кириакос Мицотакис отметил, что Афины поддерживают ориентацию Еревана на Запад

АФИНЫ, 27 февраля. /ТАСС/. Греция поддерживает ориентацию Еревана на Запад, сотрудничает с Арменией в обороне, намерена развивать двусторонние инвестиции, расширить торговлю, приглашать армян на работу в греческих предприятиях. Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис после встречи с главой правительства Армении Николом Пашиняном. Его высказывания транслировал греческий телеканал ERT-news.

Мицотакис подчеркнул, что между двумя странами имеются прекрасные отношения, которые длятся уже несколько столетий. "Они могут стать еще более продуктивными перед лицом общих проблем, с которыми мы сталкиваемся, особенно сейчас, когда Армения при содействии Евросоюза приобретает стабильные и прозрачные структуры, которые позволят привлекать инвестиции", - сказал премьер Греции. "У нас будет возможность продолжить и позже обсуждение двустороннего сотрудничества в таких областях, как возобновляемые источники энергии и современные технологии. Это взаимодействие все более укрепляется, и в этом контексте уже подписан меморандум о сотрудничестве между [греческой компанией инвестиций и внешней торговли] Enterprise Greece и Enterprise Armenia. Мы также осуществляем сотрудничество в оборонном секторе, заключив специальное соглашение в декабре 2023 года, а с премьер-министром мы обсуждаем, как мы можем укрепить наши торговые отношения", - подчеркнул Мицотакис.

"Мы также обсудили события в нашем широком регионе, обнаружив, что и здесь наши позиции совпадают, - продолжил греческий премьер. - Обе наши страны твердо выступают против любой угрозы и любого применения силы, мы всегда на стороне международного права, мы по-прежнему абсолютно привержены уважению целостности и суверенитета каждого государства, мы верим в диалог и мирное разрешение споров. Впрочем, Армения после войны 2023 года понимает лучше, чем кто-либо, ценность мира, и решения, которые вы призваны принять сейчас, уважаемый Никол, будут формировать во многом курс вашей страны на ближайшие годы".