Украина вышла из соглашения СНГ о сотрудничестве в сфере регулирования рекламы

Соответствующее решение было принято на заседании 27 февраля

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Кабинет министров Украины вышел из соглашения о сотрудничестве государств - участников СНГ в сфере регулирования рекламной деятельности. Соответствующее решение было принято на заседании во вторник, сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Осуществлен выход Украины из Соглашения о сотрудничестве государств - участников СНГ в сфере регулирования рекламной деятельности, заключенного 19 декабря 2003 года в Москве", - написал он в Telegram-канале.

Украинские власти регулярно принимают решения о выходе из соглашений СНГ. С весны 2022 года в Киеве начали также денонсировать многочисленные двусторонние соглашения с Белоруссией о сотрудничестве.