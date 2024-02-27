Президент Финляндии заявил, что военных страны на Украине не будет

Саули Ниинистё отметил, что дискуссия в Париже была полезной и сосредоточилась на насущных потребностях Украины, особенно в плане материальных ресурсов

ХЕЛЬСИНКИ, 27 февраля. /ТАСС/. Военного присутствия Финляндии на Украине не будет. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинистё, комментируя прошедшую в Париже конференцию по поддержке Киева.

"Дискуссия в Париже была полезной и сосредоточилась на насущных потребностях Украины, особенно в плане материальных ресурсов. Возможно, потребуется рассмотреть новые способы их удовлетворения. Также активно обсуждались другие возможные военные и невоенные средства. По общему мнению, военного присутствия (на Украине) не будет. Этой же позиции придерживается и Финляндия", - отметил Ниинистё в комментарии телеканалу MTV3.

В понедельник на конференции в поддержку Киева Макрон заявил о тяжелом положении Украины и необходимости дать новый импульс в вопросе оказания ей помощи. Позднее он заявил журналистам, что возможность отправки войск западных стран на Украину обсуждалась, но консенсус по этому вопросу не был достигнут. При этом он отметил, что с течением времени "ничего исключать нельзя".