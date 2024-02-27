Замглавы МИД Турции: Израиль должен подчиниться решениям МУС и ответить за преступления

Ахмет Йылдыз отметил, что, "к сожалению, СБ ООН не смог остановить израильские зверства, незаконную оккупацию палестинских территорий и продолжающиеся нарушения международного права"

ЖЕНЕВА, 27 февраля. /ТАСС/. Решения Международного уголовного суда (МУС) по ситуации в секторе Газа являются важной вехой в урегулировании конфликта и должны быть исполнены Израилем. Об этом заявил замминистра иностранных дел Турции Ахмет Йылдыз на сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

"Продолжающиеся неизбирательные атаки Израиля на сектор Газа разрушили веру международного сообщества в международную систему, основанную на правилах. Мы по-прежнему лицезреем беспрецедентные масштабы гибели людей, разрушения инфраструктуры и культурного наследия. Действия Израиля превратились в коллективное наказание гражданского населения. Постановления МУС - это важная веха. Израиль должен подчиниться мерам, определенным судом, прекратить дальнейшие нападения и дать возможность беспрепятственно доставлять гуманитарную помощь в Газу. Ответственные за совершение преступлений против палестинцев должны быть призваны к ответу", - сказал дипломат.

Йылдыз отметил, что, "к сожалению, СБ ООН не смог остановить израильские зверства, незаконную оккупацию палестинских территорий и продолжающиеся нарушения международного права".

"Мы призываем к немедленному прекращению огня, беспрепятственной доставке гуманитарной помощи и безусловному освобождению всех заложников с обеих сторон. А также к международному признанию независимого Палестинского государства на базе определенных ООН параметров и на основе принципа двух государств. Создание независимой Палестины в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме - это единственный путь добиться постоянного мира на Ближнем Востоке", - указал турецкий дипломат.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.