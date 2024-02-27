Болгарская партия АБВ и "Единая России" договорились о продолжении сотрудничества

Председатель партии Румен Петков отметил, что соглашение продолжает действовать, это "очень важно с учетом нарушенной системы взаимоотношений РФ и ЕС в связи с проведением специальной военной операции на территории Украины"

СОФИЯ, 27 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Председатель политической партии "Альтернатива болгарского возрождения" (АБВ) Румен Петков, который принял участие в международном межпартийном форуме сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма "За свободу наций!" в Москве, в интервью ТАСС поделился впечатлениями от события, организованного "Единой Россией", сообщив, что сотрудничество двух партий будет продолжаться.

"В работе форума приняли участие представители более 50 государств мира, и это был форум "за", а не "против". Это был форум, который обсуждал обеспечение гарантий свободы наций, сохранение традиций и добрых взаимоотношений между народами. Это был форум, который поставил задачу обеспечения будущего свободных наций на базе документов ООН. Атмосфера события предоставила возможность абсолютно свободно высказывать свое мнение, - подчеркнул Петков. - С удовлетворением могу сказать, что у меня состоялись встречи с руководителями "Единой России" и сотрудничество наших политических объединений будет продолжаться".

"Могу также отметить одновременно с гордостью и болью, что единственным работающим документом между Болгарией и Россией сегодня является именно договор о дружбе и сотрудничестве между нашей партией "Альтернатива болгарского возрождения" и "Единой Россией", который мы подписали в 2015 году. Наше соглашение продолжает действовать, что очень важно с учетом нарушенной системы взаимоотношений России и ЕС в связи с проведением специальной военной операции на территории Украины. Мы продолжаем поддерживать диалог и обмениваться мнениями по актуальным вопросам", - дополнил болгарский политик.

В интересах США

Петков подчеркнул, что сегодняшние европейские лидеры зависимы от США, выразив надежду, что после серии выборов, которые пройдут и в странах Европы, и в США политическая картина изменится, а к власти придут более прагматичные политики.

"Если мы в Европе не поймем, что экспорт революций и брутальный санкционный режим обслуживает лишь интересы США, то ситуация будет ухудшаться, ведь от санкций страдает не только Россия, но и все другие европейские державы. Санкции не решают проблемы, но мешают взаимопониманию. В чем логика санкций в отношении Кубы, которым насчитывается более 60 лет, во имя какой демократии и справедливости они были наложены? Нет разумной логики и в тысячах санкций против России, от которых серьезно страдает Европа. Это же касается и экспорта цветных революций, желанной стабильности в странах, которые они затронули, нет, но и ответственности за нанесенный в результате революций ущерб, за гибель тысяч людей, так никто и не понес. Мы должны подумать и ответить на вопрос о том, а не стала ли Европа жалким инструментом США и поэтому не является желанным партнером в Африке, Азии и России?" - сказал он

"Я не заметил, что Россия страдает о того, что не ведет переговоры с ЕС. А вот рецессия в Германии очевидна. Разрастаются протесты во Франции, где власть практически не видна, в Брюсселе. Мы видим проблемы в Великобритании. Никто из европейских политиков не хочет говорить с Россией, но все хотят вооружать Украину, а в результате погибают десятки тысяч человек. При этом мы, европейцы, не хотим видеть и говорить о том, что по меньшей мере 40 конгрессменов США имеют свою долю в военно-промышленном комплексе США. На те деньги, которые США выделяет на Украину, она фактически покупает эту страну, ведь кредиты, которые были выделены, эта страна вернуть никогда не сможет. Мы, Европа, оказываем помощь, США дает кредиты", - считает Петков.

Политик также обратил внимание на разницу в работе средств массовой информации в России и Европе, указав, в Европе свободных СМИ не осталось. "Одновременно с московским форумом "За свободу наций!" проводилась конференция по безопасности в Мюнхене. Что она сумела родить - это второй вопрос, но в России конференция в Германии отражалась во всех подробностях, в то время как московская конференция, очень значимая и представительная, в европейских изданиях своего отражения практически не нашла. Полагаю, что мы, граждане Европейского союза, не имеем права жаловаться на свободу СМИ в России, но имеем право утверждать, что в Европе свободных СМИ уже не осталось", - подчеркнул он.

Борьба за власть и деньги

Отвечая на вопросы, Петков критично отозвался о работе правительства и парламента Болгарии, которая, по его мнению, не отвечает болгарским интересам.

"Правящее большинство не обсуждает политических проблем, не говорит о болгарских интересах в Европе, оно озабочено лишь тем, как выгодно поделить власть, получить больше денег и услужить США. Публичные заявлений политиков правящего большинства не касаются интересов болгарского общества. Сейчас в Болгарии мы со стороны власти видим предательство интересов страны, которое не имеет аналогов. Проблемы существуют в экономике, социальной среде, в вопросах национальной безопасности, но до дебатов в парламенте по этим темам дела не доходит. Более того, депутаты Народного собрания готовы в интересах США убить экономику страны. Социологические агентства, публикуя рейтинги политических партий, внушают гражданам страны, что политическая ситуация стабильна и возможные новые выборы к переменам не приведут, и именно поэтому около 60% болгар участия в выборах не принимают, эта манипуляция обществом также играет в интересах США", - утверждает политик.

"Полагаю, что нынешняя власть в Болгарии будет стабильна до окончания специальной военной операции в Украине, а потом наступят серьезные перемены", - заявил лидер партии АБВ.