В Анкаре заявили о систематическом нарушении прав турок-киприотов

Замминистра иностранных дел Турции Ахмет Йылдыз указал, что турецкие власти "обеспокоены и фактами нападений на гражданских лиц из числа турок-киприотов, которые путешествуют на юг острова"

ЖЕНЕВА, 27 февраля. /ТАСС/. Совет ООН по правам человека должен заняться проблемой турок-киприотов в вопросе обеспечения их неотъемлемых прав. Об этом заявил замминистра иностранных дел Турции Ахмет Йылдыз на сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

"С 1963 года с помощью применения силы туркам-киприотам было отказано в реализации их неотъемлемых прав, равноправии и равном положении на международной арене. Эти систематические нарушения, антигуманные эмбарго и несправедливая изоляция должны прекратиться", - заявил дипломат.

Йылдыз указал, что Анкара "обеспокоена и фактами нападений на гражданских лиц из числа турок-киприотов, которые путешествуют на юг острова".

"Турецкие общины на Додеканесе, в Греции также подвергаются нарушениям их наиболее фундаментальных прав и свобод. Соответствующие решения Европейского суда по правам человека в их отношении ждут своего исполнения уже более 16 лет. Всеми этими вопросами должен заняться совет", - отметил Йылдыз.