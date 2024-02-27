На Украине назначили нового главу агентства по предотвращению коррупции

Виктор Павлущик ранее руководил отделом детективов НАПК

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Виктор Павлущик назначен новым главой Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Украины. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

Полномочия предыдущего главы НАПК Александра Новикова закончились 15 января, он занимал должность с 2020 года. Павлущик ранее руководил отделом детективов Национального антикоррупционного бюро Украины.

"По представлению конкурсной комиссии по отбору на должность председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Украины Павлущик Виктор Владимирович назначен главой НАПК", - написал он в Telegram-канале.

Согласно информации украинской версии журнала Forbes, конкурс длился более трех месяцев, в нем участвовал 51 кандидат. Выбор комиссии, состоящей из трех представителей правительства и трех представителей от международных партнеров, был единогласным.