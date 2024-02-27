Неформальная встреча глав МИД стран НАТО пройдет 30-31 мая в Праге

Участники встречи, как ожидается, займутся подготовкой к июльскому саммиту альянса в Вашингтоне

БРЮССЕЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Неформальное заседание министров иностранных дел стран - членов НАТО пройдет 30-31 мая в Праге. Об этом сообщила пресс-служба Североатлантического альянса.

"Чехия примет следующую неофициальную встречу министров иностранных дел стран НАТО, которая состоится в Праге 30-31 мая 2024 года", - говорится в сообщении.

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, участники встречи в столице Чехии займутся подготовкой к июльскому саммиту альянса в Вашингтоне. "В этом году исполняется 25 лет со дня вступления Чехии в НАТО и 22 года с момента саммита в Праге, на котором мы пригласили еще семь стран Центральной и Восточной Европы присоединиться к нашему альянсу. Так что это подходящее место для обсуждения того, как мы можем продолжать укреплять и адаптировать НАТО в этот юбилейный год", - цитирует пресс-служба генсека.

Программа заседания глав МИД будет обнародована ближе к мероприятию, говорится в сообщении.