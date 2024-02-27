Экс-главу МИД Китая Цинь Ган сняли с поста члена ВСНП

Соответствующее решение было принято по итогам заседания 8-й сессии Постоянного комитета ВСНП 14-го созыва, проходившей с 26 по 27 февраля

ПЕКИН, 27 февраля. /ТАСС/. Постоянный комитет собрания народных представителей Тяньцзиня одобрил прошение бывшего главы МИД КНР Цинь Гана об отставке с поста члена Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

Соответствующее решение было принято по итогам заседания 8-й сессии Постоянного комитета ВСНП 14-го созыва, проходившей с 26 по 27 февраля.

Цинь Ган возглавил МИД Китая в конце декабря 2022 года. В конце июля он был смещен с должности по решению ПК ВСНП. Министром иностранных дел КНР вновь стал Ван И. Он занимал должность министра иностранных дел в 2013-2022 годах.