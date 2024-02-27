В Пекине объяснили необходимость закона о гостайне защитой суверенитета Китая

По словам официального представителя комиссии по законодательным вопросам Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, "в законе кодифицированы эффективные меры и практический опыт, накопленный в работе по охране государственной тайны после XVIII съезда КПК"

ПЕКИН, 27 февраля. /ТАСС/. Закон о защите государственной тайны, принятый на заседании Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП), направлен на защиту национального суверенитета, безопасности и развития КНР и исходит из руководящей роли Коммунистической партии Китая. Об этом, как передает агентство Синьхуа, заявил официальный представитель комиссии по законодательным вопросам ПК ВСНП.

По его словам, "в законе кодифицированы эффективные меры и практический опыт, накопленный в работе по охране государственной тайны после XVIII съезда КПК". Он также подчеркнул, что закон будет иметь "значительные и глубинные последствия для содействия качественному развитию работы по охране государственной тайны, а также для защиты интересов национального суверенитета, безопасности и развития".

В своих общих принципах, добавил представитель законодательного органа, закон подчеркивает "важность сохранения руководящей роли КПК в работе по охране государственных секретов". Он также предписывает проводить ежегодную проверку охраны государственных секретов и предусматривает, что права интеллектуальной собственности в области конфиденциальности будут защищены.

Китайские законодатели проголосовали за принятие закона о защите государственной тайны во втором чтении. Он вступит в силу 1 мая 2024 года.