Антитеррористическая служба Греции арестовала восемь человек по делам о взрывах

По данным агентства ANA-MPA, антитеррористическая операция связана с действиями группировки, взявшей на себя ответственность за взрывы и угрозы в адрес судей

АФИНЫ, 27 февраля. /ТАСС/. Антитеррористическая служба Греции арестовала в столичной области Аттика восемь человек по делу о взрывах, ответственность за которые взяла на себя организация анархистов "Заговор мести". Об этом сообщило агентство ANA-MPA.

По его данным, аресты произведены в рамках антитеррористической операции, которая продолжается с утра в Аттике и связана с действиями группировки, взявшей на себя ответственность за взрывы и угрозы в адрес судей. По тому же делу проходят проверку еще два человека, отбывающих наказание в тюрьме. Проведены обыски в 10 домах.

Группировка "Заговор мести" взяла на себя ответственность за подрыв гранатой машины сотрудника тюрьмы в афинском районе Хайдари в июле 2023 года и взрывы бомб у здания строительной компании в столичном районе Кифисья в ноябре прошлого года и в отделении Национального банка в афинском районе Петралона 25 января 2024 года.