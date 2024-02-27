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обновлено 27 февраля, 13:08
Военная операция на Украине

Мадрид подтвердил несогласие с идеей отправки европейских войск на Украину

Официальный представитель кабмина королевства Пилар Алегрия считает, что ЕС нужно сосредоточиться на ускорении отправки вооружений Киеву

МАДРИД, 27 февраля. /ТАСС/. Правительство Испании не согласно с возможной отправкой европейских войск на Украину. Об этом заявила на пресс-конференции официальный представитель кабмина королевства Пилар Алегрия.

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"Наша страна уже заявила о своей позиции по этому вопросу, мы не согласны", - уточнила она. Представитель правительства считает, что ЕС нужно сосредоточиться на ускорении отправки вооружений Киеву.

26 февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что ряд государств - членов Евросоюза и НАТО рассматривают возможность отправки своих военнослужащих на Украину на основе двусторонних соглашений с Киевом. О том, что такая возможность не исключена, заявил и президент Франции Эмманюэль Макрон. Об отсутствии у НАТО таких планов 27 февраля заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. С аналогичными заявлениями выступили главы правительств ФРГ, Чехии, Польши, Швеции и глава МИД Венгрии. 

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