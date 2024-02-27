Politico: Трамп в случае переизбрания проведет реформу спецслужб США

По данным газеты, экс-президент Соединенных Штатов считает разведывательные службы раздутыми бюрократическими конторами, которые часто ошибаются в важнейших вопросах

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп, который вновь претендует на высший государственный пост страны, намерен реформировать американские спецслужбы. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на бывших высокопоставленных чиновников его администрации.

По словам одного из них, Трамп считает разведывательные службы раздутыми бюрократическими конторами, которые часто ошибаются в важнейших вопросах.

Издание указывает, что в рамках одного из дел, возбужденных против экс-президента, его адвокаты отмечали, что разведывательное сообщество страны политизировано и находится под сильным влиянием левацкой идеологии, что препятствует справедливому обхождению в отношении бывшего главы Белого дома. Газета полагает, что в случае переизбрания Трампа под самым сильным давлением окажется Федеральное бюро расследований США (ФРБ), с которым у него были напряженные отношения с самого начала его первого президентского срока.

Ранее американские журналисты Мэтт Таибби и Алекс Гутенгтаг, а также писатель Майкл Шелленбергер в статье, опубликованной на платформе Substack, заявили, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США сфабриковало данные разведки, которые послужили основной для проведения расследования приписываемых экс-президенту США Дональду Трампу связей с Россией. В материале отмечается, что расследование изначально носило политический характер. Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период избирательной кампании, Москва отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.