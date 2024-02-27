Повестку заседания Совета глав правительств СНГ сформируют в конце марта

Директор департамента по сотрудничеству в сфере безопасности Исполкома Евгений Клемезь отметил, что часть инициатив уже успешно выполнена и учтена в концептуальных, программных или плановых документах, решениях

МИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Проект повестки заседания Совета глав правительств стран - участниц Содружества Независимых Государств (СНГ), которое планируется провести в Ашхабаде 24 мая, будет сформирован в конце марта. Об этом по итогам прошедшего в Минске заседания Совета постпредов СНГ сообщила пресс-служба Исполнительного комитета Содружества.

"Планируется, что проект повестки дня заседания Совета глав правительств СНГ будет сформирован на совместном заседании Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах Содружества и Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ, которое состоится 19 марта", - говорится в сообщении.

В ходе встречи постпреды стран СНГ обсудили выполнение дорожной карты по реализации инициатив, высказанных главами делегаций в ходе заседаний Совета глав государств, Совета глав правительств, Совета министров иностранных дел и Экономического совета СНГ, в части сотрудничества в сфере безопасности. Директор департамента по сотрудничеству в сфере безопасности Исполкома СНГ Евгений Клемезь отметил, что часть инициатив уже успешно выполнена и учтена в концептуальных, программных или плановых документах, решениях, еще несколько предложений находится в завершающей стадии реализации.

Среди стратегических и оперативных задач, работа над которыми будет вестись в Содружестве в среднесрочной перспективе, - усиление координации действий между органами и спецслужбами стран Содружества для борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и другими формами организованной транснациональной преступности, укрепление взаимодействия в вопросах обеспечения безопасности, охраны внешних границ СНГ. Также стратегическими задачами являются активизация сотрудничества в сфере трудовой миграции, гармонизация договорно-правовой базы в области трудового законодательства, развитие цифровых платформ для оптимизации процессов трудоустройства, создание единого безопасного информационного пространства Содружества.