На встрече с маршалом Сейма фермеры попросили поставить жесткие условия Евросоюзу

По оценкам властей Варшавы, в акции протеста участвуют около 10 тыс. человек

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Маршал (спикер) Сейма Польши Шимон Холовня принял группу протестующих фермеров, участвующих в проходящим в столице "Марше на Варшаву". Об этом сообщил интернет-портал onet.pl.

"Мы рассчитываем на вас, чтобы вы повлияли на то, чтобы польское правительство поставило жесткие условия Евросоюзу, чтобы мы могли закончить эти протесты. Чтобы мы могли себе сказать "хватит "Зеленого курса" и чтобы ЕС мог сказать, насколько он в этой области может уступить", - цитирует портал одного из фермеров, участвовавших во встрече с маршалом Сейма. "Это начало переговоров, и они должны продолжаться", - сказал фермерам Шимон Холовня, одобрив их приезд в Варшаву.

По оценкам городских властей, в акции протеста участвуют около 10 тыс. человек. Сами организаторы "Марша на Варшаву" сообщают о 30-50 тыс. участников.

Участники акции с утра стали собираться у Дворца науки и культуры, подаренного социалистической Польше Советским Союзом в 50-х годах ХХ века. Там сотни протестующих начали запускать петарды и жечь дымовые шашки. Серьезных инцидентов зарегистрировано не было, однако полиции несколько раз пришлось вмешаться. Трамвайное и автомобильное движение в центре было парализовано.

В 11:00 по местному времени (13:00 мск) участники акции начали движение к зданиям Сейма и канцелярии премьер-министра Дональда Туска. В их руках плакаты и транспаранты с требованиями запретить ввоз в Польшу агропродукции с Украины.

Главными требованиями участников "Марша на Варшаву" является эмбарго на ввоз в Польшу украинского зерна и других продуктов, а также отмена "Зеленого курса" - экологического плана ЕС по достижению к 2050 г. нулевых углеродных выбросов в атмосферу.