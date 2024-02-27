Парламент Франции рассмотрит соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности с Украиной

Президент республики Эмманюэль Макрон, поручил правительству выступить в парламенте с заявлением относительно двустороннего соглашения с Киевом

ПАРИЖ, 27 февраля. /ТАСС/. Двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, заключенное между Парижем и Киевом 16 февраля, станет темой дебатов в парламенте Франции. Об этом говорится в коммюнике Елисейского дворца.

"Президент поручил правительству выступить в парламенте с заявлением относительно двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности с Украиной, заключенного 16 февраля 2024 года, - отмечается в документе. - За ним последуют дебаты и голосование".

16 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности. В рамках этого соглашения Франция планирует поставить Киеву дополнительно военной помощи на €3 млрд, которая будет охватывать "все аспекты сотрудничества". В том числе речь идет о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности, обучении военных, разведке и гражданская помощи. Документ вступил в силу сразу после подписания, срок его действия составляет 10 лет.

Ранее депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани в беседе с корреспондентом ТАСС назвал безумным предоставление новых средств Киеву на фоне высокого уровня госдолга самой Франции, который превышает €3 трлн.