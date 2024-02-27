В Египте назвал отношение в мире к событиям в Газе знаком краха правозащитной системы

Министр иностранных дел страны Самех Шукри отметил, что реакция мирового сообщества на события в палестинском анклаве демонстрирует, что "жизнь человека в Газе не беспокоит лидеров других стран"

ЖЕНЕВА, 27 февраля. /ТАСС/. Отношение международных организаций, специализирующихся на защите прав человека, к трагическим событиям в секторе Газа свидетельствует о крахе глобальной правозащитной системы. Такое мнение выразил министр иностранных дел Египта Самех Шукри на сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

"Египет крайне не одобряет то, что некоторые страны - члены Совета ООН по правам человека не смогли принять в отношении Газы те меры, которые они приняли в случае разрешения других конфликтов, в частности осудить определенные действия и охарактеризовать их как опасное нарушение прав человека. <...> Подобная постыдная позиция свидетельствует о крахе всей международной правозащитной системы как таковой и всех ее инструментов", - заявил министр. По его мнению, реакция мирового сообщества на события в палестинском анклаве демонстрирует, что "жизнь человека в Газе не беспокоит лидеров других стран", а жизнь погибших там детей "имеет для них меньшую ценность".

Глава МИД указал на стремление Египта к тому, чтобы Совет по правам человека выступил единым фронтом и избегал применения двойных стандартов в отношении творящегося в Газе. "Призываю членов Совета выступать против избирательности и политизации в вопросах правоприменения, защищать права всех людей, работать над восстановлением духа согласия и избегать использования противоречивых концепций, которые не учитывают существующие культурные, цивилизационные и религиозные различия стран", - подчеркнул Шукри. Он заверил в готовности Каира "оказывать Совету всю необходимую поддержку для достижения целей, ради которых он и был создан".