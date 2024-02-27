СМИ: Египет доставил в Газу не менее 50 тонн помощи по воздуху

Самолеты успешно сбросили 10 тонн продуктов питания на северные районы Газы, сообщил телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария"

КАИР, 27 февраля. /ТАСС/. ВВС Египта доставили в сектор Газа по воздуху по меньшей мере 50 тонн различной гуманитарной помощи. Об этом сообщил телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" со ссылкой на высокопоставленных египетских чиновников.

По их информации, египетские самолеты успешно сбросили 10 тонн продуктов питания на северные районы Газы. Еще не менее 45 тонн гуманитарной помощи было спущено, помимо северных, в центральные районы анклава при активном участии Иордании и Объединенных Арабских Эмиратов. Среди грузов, доставленных в сектор Газа по воздушному мосту, - продукты питания и срочная гуманитарная помощь.

Официальные лица Египта эту информацию пока не комментировали.

Ранее во вторник телеканал сообщал о планах египетских властей организовать воздушный коридор для доставки в Газу гуманитарной помощи самолетами в сотрудничестве с Иорданией и ОАЭ, однако данные об объеме грузов, планируемых к отправке в палестинский анклав, не привел.

Как правило, гуманитарная помощь поставляется в сектор Газа из Египта по суше, через КПП "Рафах". Некоторые страны, в том числе США и Израиль, неоднократно обвиняли египетские власти в том, что те якобы затрудняют доставку гуманитарной помощи в анклав. В ответ на эти критические замечания официальный представитель руководства Египта Ахмед Фахми 9 февраля выступил со специальным заявлением, в котором разъяснил, что его страна с самого начала эскалации напряженности в Газе открыла КПП "Рафах" и что только бомбардировки израильских сил были причиной вынужденной и временной остановки процесса доставки помощи населению сектора через наземный переход на египетской границе. Как только обстрелы закончились, продолжил Фахми, "Египет немедленно восстановил КПП, сделал необходимые технические изменения, которые позволили доставлять наибольший объем гуманитарной помощи населению сектора". Он также напомнил, что "80% доставляемой в Газу поддержки предоставляется непосредственно египетским правительством, гуманитарными и общественными организациями страны и египтянами".