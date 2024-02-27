Хуситы заявили, что не повреждали подводные кабели в Красном море

Газета Globes сообщила о повреждении четырех подводных кабелей, которые являются частью телекоммуникационной инфраструктуры, связывающей Европу, Азию и Африку

ДУБАЙ, 27 февраля. /ТАСС/. Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" не совершали каких-либо действий, которые могли стать причиной повреждения системы подводных коммуникационных кабелей, пролегающих на дне Красного моря. Об этом говорится в заявлении министерства связи в правительстве хуситов.

"Мы опровергаем пропагандистские сообщения в средствах массовой информации, связанных с сионистским врагом (Государство Израиль - прим. ТАСС) и распространяющих утверждения о причинах повреждения международных подводных кабелей в Красном море", - указано в заявлении, которое приводит принадлежащее хуситам агентство Saba.

Ранее израильская газета Globes сообщила, что хуситы повредили четыре подводных кабеля в Красном море, которые являются частью телекоммуникационной инфраструктуры, связывающей Европу, Азию и Африку. По информации Globes, повреждения привели к перебоям в работе интернета на территории Индии, а также стран Персидского залива. Как отметило издание, на восстановление поврежденных линий связи потребуется не менее двух месяцев.

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.