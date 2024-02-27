Израиль с 7 октября закупил оружия собственного производства на $10 млрд

В МИД страны отметили, что "Министерство обороны Израиля наращивает израильское производство вооружений, чтобы укрепить независимость страны в вопросах национальной безопасности"

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 февраля. /ТАСС/. Министерство обороны Израиля с начала военной операции в секторе Газа 7 октября 2023 года закупило оружия у израильских производителей почти на $10 млрд. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Почти за пять месяцев войны министерство обороны осуществило закупки на сумму более чем 35 млрд шекелей ($1 равен 3,6 шекеля - прим. ТАСС) у израильских поставщиков", - говорится в сообщении. "Министерство обороны круглосуточно продолжает закупки [в Израиле] с целью удовлетворения потребностей ЦАХАЛа и повышения независимости [от иностранных поставок]", - продолжило министерство.

"С начала войны директор по закупкам закупил тысячи единиц оружия для ЦАХАЛа и резервных подразделений, в эти дни был объявлен тендер на закупку еще десятков тысяч единиц оружия израильского производства", - добавило Минобороны. Как отметил МИД, "Министерство обороны Израиля наращивает израильское производство вооружений, чтобы укрепить независимость страны в вопросах национальной безопасности".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.