В Чехии заявили, что страны Вишеградской группы в разной форме будут помогать Украине

Премьер-министр республики Петр Фиала отметил, что у группы существуют различия в оценке причин конфликта на Украине

ПРАГА, 27 февраля. /ТАСС/. Страны Вишеградской группы, в которую входят Словакия, Польша, Венгрия и Чехия, будут и далее помогать Украине, но в разной форме. Об этом заявил глава чешского правительства Петр Фиала на пресс-конференции по итогам состоявшейся в Праге встречи премьер-министров регионального объединения.

"Между нами существуют различия во мнениях, которые общеизвестны. Наши взгляды совпадают по двум главным темам. Первое - что российская [спецоперация] является грубым нарушением международного права. Второе - что Украине нужно помогать, - сказал Фиала. - Чехии и Польша оказывают военную помощь Украине. Словакия и Польша готовы помогать ей финансово и в гуманитарной сфере".

Чешский премьер отметил также, что у стран Вишеградской группы существуют различия в оценке причин конфликта на Украине. Он проинформировал о единстве подходов сторон по вопросам поддержки фермеров, которые протестуют против аграрной политики Евросоюза. Главы правительств считают необходимым облегчить работу сотрудникам сельскохозяйственной отрасли. Нужен, по его словам, также определенный пересмотр "зеленой политики" ЕС.

Варшава, Будапешт, Прага и Братислава готовы сотрудничать в энергетической сфере, обеспечении энергетической безопасности центральноевропейского регионы. "Будем взаимодействовать в борьбе с нелегальной миграцией <...> Никто из нас не желает квот", - сказал Фиала.

Премьеры, по его словам, обсудили перспективы развития ЕС. "Все четыре страны считают, что в данное время не имеет смысла пересматривать основополагающие документы ЕС", - сказал он.

"Дискуссия [на премьерской встрече] была нелегкой, но конкретной, откровенной и полезной", - подчеркнул Фиала.