Совместное заседание словацкого и украинского кабминов состоится 11 апреля в Словакии

Речь пойдет о совместных проектах двух стран, проектах, которые очень важны для Украины, сообщил глава словацкого правительства Роберт Фицо

ПРАГА, 27 февраля. /ТАСС/. Совместное заседание правительств Словакии и Украины состоится 11 апреля в одном из городов на востоке Словакии. Об этом сообщил глава словацкого правительства Роберт Фицо на пресс-конференции по итогам состоявшейся в Праге встречи премьер-министров стран Вишеградской группы, в которую, кроме Словакии, входят Венгрия, Чехия и Польша.

"Совместное заседание правительств Словакии и Украины состоится 11 апреля в одном из городов на востоке Словакии. Речь пойдет о совместных проектах двух стран, проектах, которые очень важны для Украины", - сказал Фицо.

Словацкий премьер высказался за развитие сотрудничества стран Вишеградской группы. "Это была одна из наиболее принципиально значимых для будущего Вишеградской группы встреч [премьеров Словакии, Польши, Чехии и Венгрии]", - сказал Фицо. По его словам, региональное объединение, в странах которого проживают 60 млн граждан, может оказывать значимое влияние на международную политику и мировую экономику.

Словацкий премьер напомнил, что его страна на государственном уровне отказалась от направления оружия и боеприпасов на Украину. Между тем власти республики "не будут создавать никаких препятствий" для коммерческих поставок, сказал он.

Говоря о состоявшейся в понедельник в Париже встрече ЕС и НАТО по Украине, Фицо отметил, что возможность направления солдат в эту страну была обозначена в тезисах к ее подготовке, направленных приглашенным участникам Францией. "Это тема, которая существует", - сказал словацкий премьер. Он подчеркнул, что отправка иностранных военнослужащих на Украину означала бы "шаг к третьей мировой войне".

Премьеры четырех стран Вишеградской группы, отвечая на соответствующий вопрос, подтвердили, что их страны не намерены посылать солдат на Украину.