Экс-главе полиции Таиланда предъявили обвинения в соучастии по делу наследника Red Bull

По данным агентства Associated Press, бывшего комиссара обвиняют в фальсификации доказательств путем изменения показаний зафиксированной скорости автомобиля

БАНГКОК, 27 февраля. /ТАСС/. Бывший генеральный комиссар королевской полиции Таиланда Сомьот Пумпунмуанг стал обвиняемым по делу внука одного из богатейших бизнесменов страны, основателя компании - производителя энергетических напитков Red Bull Вораюта Ювиттхайю, в рамках которого ему инкриминируется воспрепятствование правосудию. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на прокуратуру королевства.

Как пишет агентство, в 2023 году Национальная комиссия по борьбе с коррупцией Таиланда предъявила бывшему генеральному комиссару обвинения в фальсификации доказательств путем изменения показаний зафиксированной скорости автомобиля, за рулем которого, предположительно, находился Ювиттхайя в момент аварии.

Преступление, в котором подозревается Ювиттхайя, было совершено в 2012 году. Автомобиль Ferrari на большой скорости насмерть сбил полицейского на мотоцикле на одной из улиц Бангкока, а затем скрылся с места преступления, протащив за собой тело офицера несколько десятков метров. За рулем машины, как полагает следствие, находился Ювиттхайя. Подозреваемый был арестован, однако затем его отпустили под залог. Ордер на его арест был выдан в 2017 году только после того, как подозреваемый восемь раз проигнорировал вызов на допрос. Ювиттхайя покинул страну за несколько дней до выдачи судом Бангкока ордера, вылетев на своем частном самолете в Сингапур, из которого скрылся в неизвестном направлении. Таиландское законодательство позволяет преследовать Ювиттхайю по обвинению в неосторожном вождении вплоть до 2027 года.