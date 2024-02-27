Эксперт ООН заявил, что голод будет иметь долгосрочные последствия для населения Газы

Спецдокладчик организации по вопросу о праве на питание Майкл Фахри отметил, что "умышленное лишение людей еды - это явное военное преступление"

ЛОНДОН, 27 февраля. /ТАСС/. Блокирование Израилем поставок гуманитарной помощи, прежде всего продовольствия, населению сектора Газа сравнимо с геноцидом, военным преступлением, и Тель-Авив должен нести за это ответственность. Такое мнение высказал спецдокладчик ООН по вопросу о праве на питание Майкл Фахри газете The Guardian.

По его словам, "намеренное блокирование поставок гуманитарной помощи, уничтожение мелких рыболовных судов, теплиц и садов в анклаве", по сути дела, направлено на то, чтобы "лишить людей доступа к продовольствию". "Умышленное лишение людей еды - это явное военное преступление", - считает Фахри.

"Это окажет долгосрочное воздействие на население Газы, физически, когнитивно, психологически", - отметил спецдокладчик ООН. Нет никаких оправданий тому, как Израиль "разрушает гражданскую инфраструктуру, продовольственную систему, [уничтожает] гуманитарных работников и допускает такую степень недоедания и голода" среди населения.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.