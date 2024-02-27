Молдавия намерена просить ЕС предоставить помощь протестующим фермерам

Министр сельского хозяйства республики Владимир Боля отметил, что в правительстве обсудят, какую еще помощь, кроме финансовой, можно запросить у ЕС для фермеров

КИШИНЕВ, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Молдавии направят запрос в Европейский союз с просьбой о выделении финансовых средств для оказания помощи протестующим фермерам. Об этом заявил министр сельского хозяйства республики Владимир Боля после переговоров с лидерами аграриев.

"Мы напишем письмо в Брюссель о ситуации фермеров в Молдавии. Я уже бывал однажды в Брюсселе и объяснял это, нужно объяснить, почему в итоге мы пришли к такой беде. Да, нам нужно в письме объяснить, какая сложилась ситуация. Мы пока не говорили о конкретной сумме помощи", - сказал министр. По его словам, в ближайшее время в правительстве обсудят, какую еще помощь, кроме финансовой, можно запросить у ЕС для фермеров.

Протестующие аграрии уже вторую неделю блокируют на КПП "Леушены" на границе с Румынией и другие дороги. Они требуют от правительства ускорить выделение обещанной компенсации в размере $23 млн и начать переговоры по другим мерам поддержки отрасли.

Протесты фермеров начались летом 2022 года под лозунгом введения моратория на штрафные санкции по долгам и увеличения помощи агрокомплексу, также они призвали ограничить ввоз и транзит зерновых с Украины. Молдавское правительство пообещало выполнить требования фермеров, однако замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка назвал планы Кишинева "крайне недружественным шагом", который "повлечет за собой неотложный запрет всего импорта из Молдавии". Президент Молдавии Майя Санду пообещала оказывать помощь Киеву с вывозом зерна, а министр Боля сообщил, что взамен власти окажут дополнительную помощь фермерам. Протестовавшие убрали технику из Кишинева, пригрозив вернуться после завершения уборочных работ. Осенью прошлого года протесты возобновились и продолжались до декабря, когда правительство частично удовлетворило требования фермеров.