ВСУ сообщили об отступлении из сел Северного и Степового под Авдеевкой

Спикер украинской группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой отметил, что Вооруженные силы Украины заняли другие оборонительные рубежи "с более выгодным ландшафтом"

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) под давлением российских сил отступили из сел Северного и Степового под Авдеевкой ДНР, заняв оборонительные рубежи западнее. Об этом сообщил спикер украинской группировки войск "Таврия", в чью зону ответственности входит это направление, Дмитрий Лиховой.

"На авдеевском направлении наши подразделения осуществили отход от небольших сел Северного и Степового", - сказал он в эфире украинского телеканала "Рада". По словам Лихового, ВСУ заняли другие оборонительные рубежи "с более выгодным ландшафтом".

Во вторник Минобороны РФ информировало, что ВС России освободили населенный пункт Северное на авдеевском направлении. Кроме того, по данным ведомства, российские силы заняли более выгодные рубежи и позиции, отразив девять контратак штурмовых групп ВСУ в районах Новгородского, Первомайского и Петровского.

Накануне МО РФ сообщало об освобождении поселка Ласточкино в предместьях Авдеевки, об освобождении которой министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину 17 февраля.