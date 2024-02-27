МИД Франции допустил присутствие западных военных на Украине без участия в конфликте

Глава ведомства Стефан Сежурне отметил, что некоторая помощь "может потребовать присутствия на украинской территории без пересечения черты соучастия в конфликте"

ПАРИЖ, 27 февраля. /ТАСС/. Франция допускает присутствие западных военных на территории Украины для оказания некоторых видов помощи, однако это присутствие не подразумевает их участие в конфликте. Об этом заявил французский министр иностранных дел Стефан Сежурне на заседании Национального собрания (нижней палаты парламента) республики.

"Мы должны предусмотреть новые действия для поддержки Украины, которые бы отвечали конкретным запросам. Я говорю в частности о разминировании, киберугрозах, производстве оружия на месте, на территории Украины. Некоторые из этих действий могут потребовать присутствия на украинской территории без пересечения черты соучастия в конфликте. Ничего нельзя исключать, и на сегодняшний день такова позиция президента республики", - сказал Сежурне.

Глава французского государства Эмманюэль Макрон 26 февраля на встрече в Елисейском дворце заявил, что сторонами обсуждалась возможность отправки сухопутных войск западных стран на Украину. По его словам, участники не пришли к консенсусу по этой теме, однако такого сценария в будущем исключать нельзя. В парижской конференции по Украине также приняли участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министры около 20 стран ЕС. Соединенные Штаты на встрече представлял помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен, а Великобританию - глава МИД Дэвид Кэмерон.

16 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности. В рамках этого соглашения Франция планирует поставить Киеву дополнительно военной помощи на €3 млрд, которая будет охватывать "все аспекты сотрудничества". В том числе речь идет о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности, обучении военных, разведке и гражданской помощи. Документ вступил в силу сразу после подписания, срок его действия составляет 10 лет.