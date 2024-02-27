Хуситы прекратят атаки на израильские суда в случае перемирия в Газе на условиях ХАМАС

Замруководителя пресс-службы движения Насреддин Амер также отметил, что пересмотр решения об атаках американские и британские корабли не будет зависеть от перемирия палестинском анклаве

ДУБАЙ, 27 февраля. /ТАСС/. Йеменское мятежное движение хуситов "Ансар Аллах" перестанет атаковать израильские суда, если соглашение о прекращении огня в секторе Газа будет достигнуто на условиях "сопротивления". Об этом корреспонденту ТАСС заявил заместитель руководителя пресс-службы движения Насреддин Амер.

"Решение о том, чтобы препятствовать проходу израильских судов, направляющихся в порты оккупированной Палестины, будет отменено в случае достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газы и снятия блокады [с анклава] в соответствии с условиями сопротивления", - сказал он.

Представитель движения также отметил, что пересмотр решения об атаках американские и британские корабли не будет зависеть от перемирия палестинском анклаве. "Что касается нападения на американские и британские корабли, то это другой вопрос, который связан с участием Соединенных Штатов и Великобритании в агрессии против нашей страны", - подчеркнул Амер.