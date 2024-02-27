Марокко требует беспрепятственного допуска гуманитарной помощи в Газу

Министр иностранных дел королевства Насер Бурита отметил, что "палестинский вопрос должен быть урегулирован на основе двухгосударственного решения"

ЖЕНЕВА, 27 февраля. /ТАСС/. Марокко требует обеспечить беспрепятственный доступ для поставок гуманитарной помощи нуждающимся людям в секторе Газа. Об этом заявил министр иностранных дел, африканского сотрудничества и по вопросам марокканцев, проживающих за рубежом, Насер Бурита, выступая на 55-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

"Сектор Газа стал местом, где происходит беспрецедентный гуманитарный кризис. Необходимо защитить палестинцев и положить конец неизбирательному нападению на места религиозного культа, медицинские учреждения и школы. Требуется предоставить беспрепятственный доступ для поставок гуманитарной помощи нуждающимся в секторе Газа", - подчеркнул глава МИД. Трансляция его выступления велась на сайте ООН.

По словам министра, король Марокко Мухаммед VI призвал международное сообщество "сплотиться, чтобы положить конец убийствам невинных людей, и не щадить усилий для прекращения кровопролития". "Необходимо положить конец войне в секторе Газа, защитить мирных жителей и возобновить диалог", - добавил глава МИД. "Палестинский вопрос должен быть урегулирован на основе двухгосударственного решения (принцип мирного сосуществования палестинского и израильского государств - прим. ТАСС) и путем создания жизнеспособного палестинского государства в границах 1967 года", - подытожил Бурита.

Марокканские власти и общественность традиционно уделяют повышенное внимание развитию событий в зоне ближневосточного конфликта. Король Мухаммед VI является председателем комитета при Организации исламского сотрудничества, основным направлением деятельности которого объявлены сохранение духовного и цивилизационного значения Иерусалима.

Резкое обострение ситуации

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

С начала эскалации конфликта число жертв в секторе Газа достигло почти 30 тыс.