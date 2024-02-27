СМИ: президентские выборы в Сенегале могут пройти 21 апреля или 19 мая

По словам президента страны Маки Саля, выборы состоятся, скорее всего, до наступления сезона дождей

ПРЕТОРИЯ, 27 февраля. /ТАСС/. Наиболее вероятной датой президентских выборов в Сенегале является 19 мая. Об этом сообщил сенегальский новостной портал Seneweb, комментируя ход работы открывшегося накануне общенационального диалога по согласованию даты выборов.

Еще одна возможность - проведение выборов 21 апреля, указывает он.

В речи на открытии диалога президент Сенегала Маки Саль заявил, что выборы состоятся, скорее всего, до наступления сезона дождей. Сезон дождей начинается в Сенегале в июне.

В ходе консультаций в рамках диалога президента предупредили, что выборы не следует организовывать в течение предстоящего священного для мусульман месяца Рамадан (с 11 марта по 10 апреля) и важного для Сенегала религиозного праздника Даака, отмечаемого в 2023 году с 27 апреля в течение десяти дней. Если исключить из электорального календаря два этих праздничных периода, то выборы, которые проходят в два тура, наиболее вероятно пройдут 19 мая или 21 апреля, пишет электронное издание. Последняя дата, по его мнению, менее предпочтительна, так как возможный второй тур придется на завершение праздника Даака.

3 февраля в телеобращении к нации Саль объявил, что переносит президентские выборы из-за "неразберихи с кандидатами". Парламент Сенегала одобрил перенос президентских выборов с 25 февраля на 15 декабря и продлил полномочия действующего президента. На заседании 15 февраля Конституционный совет (КС) признал незаконными эти решения и отменил их. Он призвал власти как можно скорее провести в стране президентские выборы. Также КС указал, что полномочия действующего президента после 2 апреля не могут быть продлены актом парламента. Глава государства и парламент объявили, что признают решения КС. 20 февраля КС обновил список кандидатов на президентских выборах, в котором фигурируют 19 человек. 23 февраля Саль в публичном выступлении дал гарантии, что его мандат на посту главы государства будет завершен 2 апреля. 26 февраля по инициативе Саля начал работать общенациональный диалог, который должен определить дату выборов и согласовать механизм функционирования государственной власти после истечения полномочий действующего президента. Оппозиция настаивает, что выборы должны состояться до 2 апреля.