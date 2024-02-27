В Киеве заявили, что ситуация на границе с Польшей вышла за рамки цивилизованного протеста

Согласно заявлению украинского правительства, в настоящее время с польской стороны границы заблокированными остаются более 2 тыс. грузовиков

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Киев выполнил свою часть договоренностей с польской стороной по предупреждению блокады границы протестующими и ждет соответствующих решений от Варшавы, поскольку ситуация остается очень сложной. Об этом говорится в заявлении украинского правительства по итогам состоявшихся по инициативе Киева переговоров заместителя главы Мининфраструктуры Украины Сергея Деркача с польским коллегой Павелом Ганцажем.

"Мы сдержали свое слово и выполнили все, что обещали. <...> Вопросы, которые до сих пор не решены, - зона ответственности Министерства инфраструктуры Польши", - цитирует Деркача пресс-служба правительства.

В Киеве подчеркивают сложность ситуации на границе. "Даже при невозвращении перевозчиков на границу ситуация остается сложной из-за блокады со стороны фермеров и уже вышла за все пределы цивилизованного протеста. В настоящее время с польской стороны границы заблокированными остаются более 2 тыс. грузовиков", - сообщает кабинет министров.

С ноября 2023 года польские перевозчики и фермеры периодически проводят акции протеста, блокируя КПП на границе с Украиной. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом дальнобойщикам с Украины после 24 февраля 2022 года. Очередная забастовка сельхозпроизводителей Польши против импорта украинской аграрной продукции объявлена по всей стране с 9 февраля по 10 марта. Протест поддержан руководством Министерства сельского хозяйства Польши. На Украине заявили, что акция поляков подрывает принципы солидарности в отношениях двух стран. Особое возмущение в Киеве вызвали несколько инцидентов, когда протестующие рассыпали украинское зерно.

Ранее во вторник премьер-министр Польши Дональд Туск не исключил расширения эмбарго на ввоз украинской сельхозпродукции, если Евросоюз не сможет найти более эффективные варианты защиты польского рынка.