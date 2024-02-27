Разведка Украины опасается попытки свержения Зеленского весной

Ситуацию в стране планируют "раскачать" к первой половине июня и тогда нанести Киеву военное поражение на востоке страны, полагают в комитете по вопросам разведки при президенте республики

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Комитет по вопросам разведки при президенте Украины Владимире Зеленском ожидает, что весной может быть предпринята попытка свержения главы государства, легитимность которого будет поставлена под сомнение.

"Спецоперация "Майдан-3" достигнет своей кульминации в марте - мае 2024 года", - говорится в заявлении комитета, опубликованном в Telegram-канале Главного управления разведки (ГУР) при Минобороны Украины.

По убеждению комитета, в ближайшие недели произойдут "попытки разжигания конфликтов, как внутри Украины, так и в других точках мира", а легитимность Зеленского после 20 мая может быть поставлена под сомнение. Комитет также утверждает, что ситуацию на Украине планируют "раскачать" к первой половине июня и тогда нанести Киеву военное поражение на востоке страны.

Операция якобы будет проводиться в целях "рассорить всех со всеми, в том числе представителей политического руководства", посеять панику, "вбить клин между военными и гражданскими" и сорвать мобилизацию. В этой связи комитет призвал граждан и западных партнеров усилить "всеобъемлющие меры безопасности".

На Украине активно обсуждают вопрос о легитимности власти в условиях отсутствия парламентских и президентских выборов, которые нельзя проводить во время военного положения. Ранее экс-посол страны в Великобритании Вадим Пристайко признавал, что и западные партнеры Киева обеспокоены тем, что срок президентских полномочий Зеленского должен вскоре завершиться. В свою очередь лидеры оппозиционных партий "Европейская солидарность" и "Батькивщина" Петр Порошенко и Юлия Тимошенко выступили с идеей создания коалиционного правительства с целью предотвратить кризис легитимности. Оппозиционный депутат Александр Дубинский утверждал, что полномочия Зеленского по конституции истекают в ночь на 21 мая. В свою очередь бывший председатель украинского парламента Дмитрий Разумков отмечал, что в мае этого года президентские полномочия по конституции должны перейти к спикеру Верховной рады.

Во вторник издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники в администрации сообщило, что офис президента подготовил текст обращения в Конституционный суд Украины относительно легитимности пребывания Зеленского у власти после 20 мая.