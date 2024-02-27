ABC: Нетаньяху удивился словам Байдена о перемирии в Газе в Рамадан

По словам высокопоставленного чиновника в правительстве Израиля, подобное заявление президента США "стало сюрпризом" для израильского премьера

НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху удивился заявлению президента США Джо Байдена о том, что израильские власти могут достигнуть соглашения о прекращения огня в секторе Газа уже к 4 марта, чтобы освободить удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС заложников. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на высокопоставленного чиновника в правительстве Израиля.

По его сведениям, подобное заявление Байдена "стало сюрпризом" для израильского премьера.

В интервью телеканалу NBC Байден заявил, что израильские власти решили не участвовать в боевых действиях во время священного для мусульман месяца Рамадан, чтобы освободить удерживаемых в секторе Газа заложников.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.