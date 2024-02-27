Орбан заявил, что Венгрия не хотела бы иметь общую границу с Россией

Премьер-министр отметил, что у страны плохие воспоминания о тех временах, когда у нее была общая граница с Советским Союзом

БУДАПЕШТ, 27 февраля. /ТАСС/. Венгрия не хотела бы иметь общую границу с Россией, потому что сохранила плохие воспоминания о тех временах, когда у нее была общая граница с Советским Союзом. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции по итогам встречи в Праге со своими коллегами из трех других стран Вишеградской группы - Польши, Словакии и Чехии.

Как сообщило интернет-издание Index, премьер заявил, что интересам национальной безопасности Венгрии лучше всего отвечала бы ситуация, при которой у нее не было бы общей границы с Россией, поскольку "у нее о таком периоде плохие воспоминания".

Орбан признал, что это была самая сложная встреча лидеров стран Вишеградской группы из всех, в которых ему довелось участвовать. По сообщениям из Праги, премьер-министры пришли к согласию о том, что действия России в отношении Украины заслуживают осуждения, но разошлись во мнениях по поводу оказания помощи соседней стране. Если Польша и Чехия поддерживают поставки вооружений на Украину, то Венгрия и Словакия выступают за скорейшее урегулирование конфликта мирным путем.

Ранее правительство Венгрии неоднократно заявляло, что поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и готово продолжать экономическую и гуманитарную помощь этой стране. В то же время оно с самого начала конфликта указало, что не будет поставлять оружие украинской армии и не разрешит его перевозку в этих целях по своей территории.