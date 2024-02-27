Турция выразила признательность ЮАР за инициирование разбирательства по Израилю в суде ООН

Спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш считает, что после нынешнего процесса в Гааге Израиль ждет и международный трибунал по военным преступлениям

АНКАРА, 27 февраля. /ТАСС/. Спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш выразил признательность ЮАР за инициативу начать разбирательство в Международном суде ООН по факту действий Израиля в секторе Газа. Об этом он заявил на мероприятии в Анкаре, на котором был представлен отчет "Газа: катастрофа человечности".

"Несомненно, наш долг выразить большую признательность, большую благодарность и поздравить правительство Южной Африки и южноафриканский народ. Турция никогда не оставит ЮАР одну в ее борьбе за это важное дело", - сказал он. Куртулмуш выразил мнение, что после нынешнего процесса в Гааге Израиль ждет и международный трибунал по военным преступлениям.

"Когда [Радован] Караджич совершал массовые убийства, он думал, что ему это сойдет с рук. [Премьер Израиля Биньямин] Нетаньяху и его банда тоже думали, что совершенные ими массовые убийства останутся незамеченными. Им не стоит на это надеяться. Рассчитываю, что потом их будут судить в международном суде по военным преступлениям", - сказал Куртулмуш. По его мнению, необходимо реализовать политику изоляции Нетаньяху и его команды на международной арене.

"Куда бы они ни пошли, их репутация в мире уже никогда не будет прежней. С ними не захотят находиться в одном здании", - добавил Куртулмуш. Он сообщил, что значительная часть доказательств, внесенных в повестку слушаний в Международном суде ООН, - это доказательства, предоставленные агентством Anadolu и телеканалом TRT, у которых в зоне конфликта работают многочисленные журналисты и стрингеры.

ЮАР подала иск против Израиля в Международный суд ООН в Гааге 29 декабря 2023 года. Южноафриканская сторона попросила суд ввести предупредительные меры, чтобы "защитить палестинское население от дальнейшего серьезного и непоправимого нарушения его прав в соответствии с конвенцией о геноциде" и обеспечить соблюдение обязательств Израиля по конвенции. Суд постановил 26 января, что Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в Газе. Как сообщила южноафриканская радиостанция SABC, Израиль представил 25 февраля в суд доклад о выполнении им всех международных норм ведения военных действий.