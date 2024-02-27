Миротворцы ООН обеспокоены интенсивностью военных действий на юге Ливана

Согласно заявлению, командующего ВСООНЛ Арольдо Ласаро Саенса, конфликт уже привел к немалым жертвам и нанес значительный ущерб жилым домам, социальной инфраструктуре, изменил жизнь десятков тысяч граждан по обе стороны границы

БЕЙРУТ, 27 февраля. /ТАСС/. Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) предупреждают об опасности дальнейшей военной эскалации на ливано-израильской границе и призывают стороны прекратить огонь. Об этом говорится в заявлении командующего ВСООНЛ испанского генерала Арольдо Ласаро Саенса, распространенном новостным порталом Naharnet.

"Миротворцы ООН серьезно обеспокоены возрастающей интенсивностью военных действий, - подчеркивается в тексте. - Конфликт на юге Ливана уже привел к немалым жертвам и нанес значительный ущерб жилым домам, социальной инфраструктуре, изменил жизнь десятков тысяч граждан по обе стороны границы".

Как отметил испанский генерал, ВСООНЛ "прикладывают сейчас усилия к тому, чтобы предотвратить дальнейший рост напряженности и оставить место для дипломатического решения, которое сможет вернуть стабильность и обеспечить безопасность мирного населения в регионе".

По данным МВД республики, с начала военной эскалации в октябре 2023 года на юге Ливана погибли 59 человек. В результате ударов израильских ВВС и артиллерии было разрушено свыше 1 тыс. домов и еще 8 тыс. зданиям причинен ущерб. Число перемещенных лиц достигло 80 тыс. Экономические потери страны оцениваются в $1,5 млрд.