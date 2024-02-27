Байден оговорился, рассказав о предвыборных планах четырехлетней давности

Президент США перепутал 2020 и 2024 годы в рассказе о своих предвыборных планах

НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден совершил оговорку, перепутав 2020 и 2024 годы в рассказе о своих предвыборных планах.

"Смотрите, повестка 2020 состоит в том, чтобы доделать работу", - сказал он в интервью телеканалу NBC в ответ на вопрос ведущего об основных аспектах его предбвыборной кампании на 2024 год. Американский лидер после этих слов не поправился и продолжил рассказывать об основных направлениях своей работы в случае переизбрания.

Нынешний американский лидер, которому в ноябре 2023 года исполнился 81 год, нередко оказывается в неловких ситуациях и допускает в своих публичных выступлениях различные оговорки, которые на родине шутливо именуют "байденизмами". Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение умственные и физические способности хозяина Белого дома продолжать руководить страной.