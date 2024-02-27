Депутат Бундестага назвал возможную отправку сухопутных войск на Украину "игрой с огнем"

Маттиас Мосдорф напомнил, что Украина не является членом НАТО

БЕРЛИН, 27 февраля. /ТАСС/. Дискуссии о возможной отправке сухопутных войск западных стран на Украину представляют собой своего рода "игру с огнем". Такое мнение высказал депутат Бундестага от фракции "Альтернатива для Германии", член парламентского комитета по внешней политике Маттиас Мосдорф.

"После двух заявлений на прошлой неделе по вопросу Украины стало ясно, что есть интересы, которые хотят втянуть Европу в прямую войну с Россией. После обучения навыкам обращения с западными системами вооружения и технического обслуживания военной техники, после передачи целевых координат и разведывательных операций сухопутные войска, очевидно, должны добиться перелома в войне", - отметил Мосдорф в ответ на соответствующий запрос корреспондента ТАСС. "Однако это игра с огнем из-за размытого определения вступления в войну посредством оказания помощи в международном праве - другими словами: с миром в Европе", - подчеркнул депутат.

"Украина не является членом НАТО, и Россия не нападает ни на НАТО, ни на нас! Насколько опасна эта политика, становится ясно из возникающей дискуссии вокруг заявлений России по договору 2+4", - заметил Мосдорф. В статье 2, как указал депутат, Германия обязуется, что на ее территории должен быть только мир. "Договор является основой не только европейского мирного порядка после 1989 года, но и правового статуса Германии в международном сообществе", - заключил он, добавив, что фракция АдГ осуждает эскалацию, забытую историей, и призывает правительство ФРГ наконец выступить за постепенное ослабление напряженности посредством дипломатических инициатив.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам конференции по Украине, которая прошла в Париже, не стал однозначно исключать возможность отправки сухопутных войск западных стран в зону СВО. Макрон также заявил, что страны Запада "намерены сделать все, что необходимо, чтобы Россия не могла" одержать верх в этом конфликте. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в рамках пресс-подхода во вторник не стал отвечать на вопросы журналистов и не поделился мнением, почему Макрон выбрал такие формулировки.

Встреча в Елисейском дворце прошла в Париже 26 февраля. В конференции приняли участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министры около 20 стран ЕС. Соединенные Штаты на встрече представлял помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’ Брайен, а Великобританию - глава МИД Дэвид Кэмерон.