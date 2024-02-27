В Южной Корее заявили, что не меняли позиции и не поставляют оружие на Украину

Страна продолжит рассматривать различные варианты помощи Киеву в сотрудничестве с дружественными государствами в соответствии с ситуацией на Украине, заявил официальный представитель МИД республики Лим Су Сок

СЕУЛ, 27 февраля. /ТАСС/. Республика Корея продолжает придерживаться своей позиции, согласно которой не поставляет летальное вооружение на Украину. Об этом заявил официальный представитель МИД Республики Корея Лим Су Сок в ходе брифинга.

"Нет изменений в нашей позиции относительно отказа от поставок летального оружия на Украину. Мы продолжим рассматривать различные варианты помощи Украине в сотрудничестве с дружественными странами в соответствии с ситуацией на Украине", - сказал южнокорейский дипломат.

Его попросили прокомментировать высказывания высокопоставленного сотрудника Государственного департамента, который заявил, что Южной Корее желательно было бы направить больше оборонной продукции Киеву. Ранее с подобным заявлением выступила заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Юри Ким.

Республика Корея оказывает только гуманитарную и финансовую помощь Украине, поставляла Киеву военные предметы нелетального характера, такие как миноискатели и бронежилеты, но не оружие или боеприпасы.