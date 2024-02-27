В Германии раскритиковали слова Макрона об отправке войск на Украину

По словам Сары Вагенкнехт, существует риск того, что украинский конфликт "перерастет в мировую войну"

БЕРЛИН, 27 февраля. /ТАСС/. Политики Германии подвергли резкой критике заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке войск стран Запада на Украину.

"Президента Франции Макрона, очевидно, уже невозможно спасти. Если одно государство НАТО или даже несколько стран НАТО направят сухопутные войска на Украину, у нас будет третья мировая война. Это совершенно недопустимо", - заявил депутат Бундестага от группы Левой партии Грегор Гизи.

Критика в адрес Макрона прозвучала и со стороны германского политика Сары Вагенкнехт, которая в январе основала собственную партию. "В Елисейском дворце, очевидно, перегорели все предохранители", - сказала Вагенкнехт. "Просто говорить о возможности присутствия сухопутных войск на Украине - опасное безумие", - подчеркнула она, добавив, что существует риск того, что конфликт на Украине "перерастет в мировую войну".

В свою очередь глава комитета по европейским делам Бундестага (парламент ФРГ) Антон Хофрайтер ("зеленые") назвал подход Макрона "безответственным". Вопрос отправки солдат на Украину, по его словам, не стоит на повестке дня, Украина также не просила об этом. "Вместо того, чтобы вселять неуверенность в собственное население, Макрону следует лучше сконцентрироваться на том, что сейчас крайне необходимо", - заявил Хофрайтер медиагруппе Funke.

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ, входит в правящую коалицию) Ларс Клингбайль и лидер фракции СДПГ в Бундестаге Рольф Мютцених категорически исключили отправку немецких сухопутных войск на Украину. "Мы берем на себя ответственность за то, чтобы война не расширялась", - сказал Клингбайль агентству DPA. По его утверждению, "ясно одно: Германия не будет посылать солдат прямо или косвенно" для участия в конфликте на Украине. Аналогичную точку зрения выразил и Мютцених. "Искусство управления государством заключается не в содержательных словах, а проявляется в конкретной поддержке и в то же время в умении учитывать риски эскалации, присущие каждой войне", - заключил он.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам конференции по Украине, которая прошла в Париже, не стал однозначно исключать возможность отправки сухопутных войск западных стран в зону СВО. Макрон также заявил, что страны Запада "намерены сделать все, что необходимо, чтобы Россия не могла" одержать верх в этом конфликте. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в рамках пресс-подхода во вторник не стал отвечать на вопросы журналистов и не поделился мнением, почему Макрон выбрал такие формулировки.