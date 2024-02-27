В МИД Белоруссии заявили, что Запад использует права человека как политический инструмент

Замглавы ведомства Юрий Амбразевич отметил, что ситуация усугубляется применением "двойных стандартов, которые применяет Запад к теме прав человека, оправдывая сателлитов"

ЖЕНЕВА, 27 февраля. /ТАСС/. США и ЕС используют права человека как предлог для вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Об этом заявил замглавы белорусского МИД Юрий Амбразевич, выступая на сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

"Благодаря доминированию в международной экономике и в международном информационном пространстве США и страны Евросоюза используют права человека в качестве предлога для вмешательства во внутренние дела суверенных и независимых государств, для введения против неугодных стран экономических и иных ограничений. Ведь обвинения в нарушении утопичных бумажных стандартов в сфере прав человека давно стали инструментами давления и дискредитации оппонентов в арсенале стран Запада", - сказал он.

Амбразевич добавил, что ситуация усугубляется применением "двойных стандартов, которые применяет Запад к теме прав человека, оправдывая сателлитов". "Таким образом права человека в их международном измерении давно вместо объединения стали поводом для распрей и конфликтов", - подчеркнул дипломат.

Он добавил, что международное сотрудничество по теме прав человека призвано помогать совершенствованию законодательства и практик по запросу заинтересованных правительств. "Беларусь готова к такому сотрудничеству на равноправной и взаимоуважительной основе с любым членом международного сообщества", - отметил Амбразевич.

Он заверил, что Минск продолжает свою работу в направлении совершенствования системы обеспечения прав человека. "Недавние изменения в конституции нашей страны приняты на референдуме, методом прямой демократии. Мы усилили роль парламента. Мы создаем свой самобытный институт народовластия - Всебелорусское народное собрание с конкретными полномочиями в стратегических сферах нашей жизни. Все более активную роль в белорусском обществе играют политические партии. Все идет так, как определяет белорусский народ, устойчиво, постепенно, эволюционным путем", - рассказал дипломат.