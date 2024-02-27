В МО Литвы заявили, что в Украину могут быть посланы учебные миссии НАТО

По словам главы ведомства Арвидаса Анушаускаса, вопрос находится на стадии обсуждения и дискуссий

ВИЛЬНЮС, 27 февраля. /ТАСС/. Североатлантический альянс мог бы направить непосредственно на Украину свои учебные миссии, но не войска для участия в боевых действиях. Такое мнение изложил журналистам министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"Речь идет о направлении учебных миссий, инструкторов. Решение принималось бы на многосторонней основе", - сказал он.

По словам министра, вопрос находится на стадии обсуждения и дискуссий. "Позиция может и меняться. Идет поиск форм оказания помощи Украине. У разных стран разные позиции, - утверждал Анушаускас. - В то же время это (направление на Украину учебных миссий НАТО - прим. ТАСС) было бы нашим сигналом в адрес России".

По мандату, которым располагает Вильнюс, Литва обучает украинских военных у себя, а также в Великобритании и Германии.

26 февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что ряд государств - членов Евросоюза и НАТО рассматривают возможность отправки своих военнослужащих на Украину на основе двусторонних соглашений с Киевом. О том, что такая возможность не исключена, заявил и президент Франции Эмманюэль Макрон. Об отсутствии у НАТО таких планов 27 февраля заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. С аналогичными заявлениями выступили главы правительств ФРГ, Чехии, Польши, Швеции и глава МИД Венгрии.