Спецпосланник генсека ООН планирует провести переговоры по Сирии в Женеве в апреле

Гейр Педерсен призвал все стороны сирийского урегулирования "ответить положительно" на приглашения, а всем ключевым игрокам "поддержать посреднические усилия ООН"

ООН, 27 февраля. /ТАСС/. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен предложил вновь собраться в Женеве в конце апреля этого года для проведения 9-го раунда переговоров в рамках Конституционного комитета Сирии.

"Полагаю, что единственный путь в настоящее время - это вновь собраться в Женеве в качестве промежуточного предложения, пока нет консенсуса относительно другого места [проведения переговоров] <...>. Поэтому сегодня я направляю формальные приглашения на 9-й раунд [переговоров Конституционного комитета] в Женеве в конце апреля", - сказал он в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН.

Педерсен призвал все стороны сирийского урегулирования "ответить положительно" на приглашения, а всем ключевым игрокам "поддержать посреднические усилия ООН". "Важно как можно скорее провести встречу Конституционного комитета и продолжить его работу. Перерыв на неопределенный срок может лишь подорвать доверие к Конституционному комитету и к его работе", - резюмировал спецпосланник главы всемирной организации.

Последняя встреча Конституционного комитета состоялась в мае 2022 года и завершилась практически без результатов. Следующую встречу планировалось провести в 2023 году, однако она так и не состоялась. Заседания комитета проходили в Женеве. Российская сторона неоднократно указывала на то, что Швейцария утратила статус нейтральной площадки, в том числе в связи с проблемами с выдачей виз делегатам.