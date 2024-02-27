Замглавы МИД КНР выразил поддержку РФ в контексте предстоящих президентских выборов

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко и Сунь Вэйдун обсудили на консультациях в Москве график контактов на высшем и высоком уровнях

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Замглавы МИД КНР Сунь Вэйдун на консультациях в Москве с замглавы МИД РФ Андреем Руденко заявил о твердой поддержке Пекина в контексте предстоящих выборов президента в России. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Китайская сторона выразила твердую поддержку Российской Федерации в контексте предстоящих президентских выборов, а также текущего председательства нашей страны в БРИКС", - отметили в дипведомстве.

"В ходе обмена мнениями была дана высокая оценка всеобъемлющему партнерству и стратегическому взаимодействию двух стран в прошедшем году, обсуждены совместные планы на предстоящий период, включая график контактов на высоком и высшем уровнях", - сообщили в МИД РФ.

Кроме того, в контексте отмечаемого в этом году 75-летнего юбилея установления дипломатических отношений между государствами стороны констатировали "беспрецедентно высокий уровень российско-китайских связей, их особый доверительный характер, устойчивость и стабильность, базирующиеся на глубоких исторических традициях, взаимном уважении и поддержке". "Подтвержден настрой на дальнейшее наращивание практического сотрудничества и внешнеполитической координации в интересах укрепления региональной и глобальной безопасности и стабильности", - проинформировали на Смоленской площади.

"Обстоятельно рассмотрены вопросы российско-китайского взаимодействия в процессе комплексного совершенствования деятельности Шанхайской организации сотрудничества в современных геополитических реалиях. Подтвержден совпадающий настрой активно способствовать подготовке предложений, направленных на дальнейшее укрепление роли объединения в формировании многополярной архитектуры международной безопасности, к предстоящему в июле 2024 года в Астане саммиту ШОС. Состоялась предметная и плодотворная дискуссия по актуальным аспектам проблематики АТР, а также другим глобальным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес", - добавили в министерстве.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.