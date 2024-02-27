Киев теряет рубежи, ЕС и НАТО не хотят воевать. События вокруг Украины

После освобождения Авдеевки российские военные овладевают новыми рубежами и позициями ВСУ, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Страны НАТО и ЕС не намерены отправлять свои войска на Украину, заявили лидеры европейских стран, комментируя слова президента Франции Эмманюэля Макрона о возможном участии в боях на украинской территории.

ТАСС собрал основное, что известно о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Российские войска за сутки отразили девять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении, семь контратак на донецком направлении, три контратаки на херсонском направлении, три атаки на южнодонецком направлении и две контратаки на купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

Потери противника за сутки составили до 1 105 бойцов.

В российском военном ведомстве сообщили об уничтожении средствами ПВО РФ самолета Су-25 Воздушных сил Украины и 69 украинских беспилотников. Кроме того, за сутки российскими силами было уничтожено значительное количество военной техники ВСУ, в том числе танк Abrams.

Наступление продолжается

После освобождения Авдеевки российские военные улучшают положение на донецком и купянском направлениях, "овладевают новыми рубежами и позициями ВСУ", заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства. С начала года на всех направлениях освобождено около 327 кв. км в Донбассе и Новороссии.

В среднем с начала года Киев ежедневно теряет более 800 человек и 120 единиц вооружения, в том числе иностранного производства. "Всего за время специальной военной операции украинские вооруженные силы лишились свыше 444 тыс. военнослужащих", сказал Шойгу. Командование ВСУ "пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта", однако российские военные уничтожают украинские резервы и не позволяют перебрасывать их на линию боевого соприкосновения, добавил он.

Гибель Leopard

Только во время летнего контрнаступления ВСУ потеряли более 20 германских танков Leopard, из них 7 в районе населенного пункта Работино, говорится в статье газеты Sueddeutsche Zeitung. Издание отметило, что до того, как ФРГ их поставила Украине, Leopard преподносились как "чудо-оружие", однако сейчас Leopard стал для ВСУ "чуть ли не проблемным танком". Всего Киев получил порядка 230 танков типов Leopard-1 и Leopard-2.

По информации газеты, в Германии "внимательно наблюдают" за потерями среди Leopard на Украине. При этом отмечается, что в боях сейчас задействовано небольшое количество таких машин, в том числе из-за того, что украинцы не умеют должным образом их ремонтировать.

Воевать не хотят

Страны НАТО и ЕС не намерены отправлять свои войска на Украину, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя слова президента Франции Эмманюэля Макрона о возможном участии войск европейских стран в боях на украинской территории. По словам Шольца, страны Запада готовы закупать для Киева боеприпасы, в том числе и за пределами Европы, но отправка сухопутных войск на Украину не входит в их планы.

Наряду с Германией категорически исключили участие регулярных воинских частей в боях на Украине Великобритания, Италия, Швеция, Испания, Финляндия, Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, Греция, Болгария и другие страны.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Евросоюз на уровне сообщества не принимал никакого решения по поводу возможной отправки войск на Украину. В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что у альянса также нет подобных намерений.

Не в интересах европейских стран

Комментируя высказывания Макрона, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в случае отправки западных войск на Украину прямой военный конфликт между НАТО и РФ будет неизбежен. Он добавил, что страны НАТО должны отдавать себе в этом отчет и "задаваться вопросом, соответствует ли это их интересам, а главное - интересам граждан их стран".

Помощь выделяют

Европейский парламент на пленарном заседании в Страсбурге одобрил решение 27 стран Евросоюза о выделении Украине финансовой помощи в размере €50 млрд, принятое 1 февраля по итогам саммита ЕС. За это решение проголосовали 536 парламентариев, против выступили 40 депутатов, 39 воздержались.

Конфискация как путь к миру

Глава Минфина США Джанет Йеллен считает, что западной коалиции необходимо в срочном порядке изыскать способ направить на нужды Украины замороженные российские активы. По ее мнению, ограничение доступа РФ к средствам и ресурсам "стимулирует [Москву] сесть за стол переговоров для обсуждения справедливого мира" на Украине.

Йеллен назвала "важным первым шагом" утверждение Советом ЕС постановления, которое узаконивает хранение и использование в интересах Киева прибыли от замороженных активов РФ. Министр уверена, что конфискация этих активов стала бы "решительным ответом" на якобы исходящую от РФ "беспрецедентную угрозу глобальной стабильности".

Немцы поддерживают

Более половины жителей Германии - 56% - солидарны с отказом канцлера ФРГ от отправки на Украину дальнобойных крылатых ракет Taurus, способных наносить удары по целям на территории РФ. Согласно данным опроса, проведенного социологической службой Forsa по заказу телеканалов RTL и NTV, только 35% граждан ФРГ выступают в поддержку предоставления Киеву дальнобойных ракет.

Кроме того, 28% опрошенных посчитали текущий уровень помощи Киева со стороны Берлина избыточным. 39% респондентов назвали его оптимальным, а 30% - недостаточным.